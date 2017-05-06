В Севастополе агитпоезд Жириновского раздавал семена и сборники анекдотов

В Севастополе 6 мая, на площади перед Культурно-информационным центром в Камышовой бухте, разместился агитационный автопоезд российского политика Владимира Жириновского.

На площади установили несколько агитационных палаток, где раздавали агитационные материалы, книги Жириновского, семена в пакетиках с надписью «огород Жириновского».

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, агитационных материалов было много, быстрее всего разошлись пакетики с семенами и сборники анекдотов. Труды Жириновского разбирали неохотно. В одной палатке принимали обращения граждан и обещали передать их лично председателю российской партии ЛДПР.

На сцене под лозунгами «Жириновский-верховный правитель» устроили развлечения. Сначала дети и взрослые сдавали «нормы ГТО» – отжимались, делали «ласточку», наклонялись. Всем сдававшим «нормы» подарили пакеты с подарками от ЛДПР.

Потом взрослых развлекали танцами, лозунгами и российскими шлягерами. Для детей устроили викторины и соревнования.

Хитом агитационного мероприятия стал силовой аттракцион. Несколько мужчин-членов ЛДПР с помощью каната сдвинули с места 20-тонный грузовик.

В течении всего шоу, ведущие призывали поддерживать ЛДПР, вступать эту российскую партию и всегда голосовать за нее.

Мероприятие прошло под усиленным контролем полиции и сотрудников спецслужб. ​