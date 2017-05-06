В Херсоне дети и взрослые отпраздновали Хыдырлез

В Херсоне 6 мая отметили национальный крымскотатарский праздник Хыдырлез. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, праздничные мероприятия прошли в поселке Антоновка, пригороде Херсона, где компактно проживают крымские татары.

По словам главы херсонского городского меджлиса Ибрагима Сулейманова, праздничное мероприятие было приурочено к знаменательной для крымских татар дате.

«В этом году исполняется 50 лет, как крымские татары начали массово селиться в Херсоне. В 1967 году пленум Верховного Совета СССР отменил позорные ограничения для представителей этого народа свободно перемещаться по территории СССР. И, окрыленные и полные надежд люди, пытались вернуться из мест ссылок в Крым. Но, как оказалось, это разрешение не касалось Крыма. Так, в поисках новой доли, около 150 семей крымских татар нашли свое пристанище в Херсоне», – рассказал Ибрагим Сулейманов.

В программе праздника были детские программы, конкурс «Королева кобете» (конкурс на самый вкусный пирог), показательные выступления по национальной борьбе «Куреш» и плов для участников и гостей праздника.

По окончании праздника, дети запустили в небо воздушные шары и пожелали, чтобы Крым стал свободным.



Хыдырлез – один из самых больших праздников у тюркских народов, празднование которого в XIX веке длилось три дня. Отмечается 6 мая как день, в который пророки Хидр (аль-Хидр) и Ильяс (Илья) встретились на земле. В обрядах прослеживаются черты древней скотоводческой традиции.

В Херсонской области Хыдырлез также отпраздновали селе Счастливцево на Арабатской стрелке, вблизи административной границы с аннексированным Крымом.