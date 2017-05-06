В Днепр эвакуировали восемь украинских военных, двое из них тяжело ранены – Губа

В Днепр 6 мая эвакуировали восемь украинских военных, раненых в последние дни в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа.

«Двое в тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких. Родственникам сообщили. Другие защитники направлены в военный госпиталь», – говорится в сообщении.

«Наши защитники действительно собратья, ежедневно звонят и заботятся о состоянии тяжелораненых. Спасибо всем, кто спасает и помогает», – добавила Татьяна Губа.

Днепр является одним из ближайших к зоне боевых действий городом с мощной медицинской инфраструктурой, этот областной центр постоянно принимает раненых на Донбассе украинских военных.

В течение этой недели в зоне боевых действий были ранены почти четыре десятка воинов. Как свидетельствуют данные штаба украинской военной операции на Донбассе, по состоянию на неполные сутки 6 мая таких было трое, 5 мая – пятеро, в четверг – десять, в среду девять, во вторник – семь, в понедельник – четверо.