Геращенко: российских журналистов, посещавших Крым, не допустят на «Евровидение-2017»

Народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что российские журналисты, которые посещали Крым, нарушая украинское законодательство, не будут допущены в Украину для освещения песенного конкурса «Евровидение-2017». Об этом Геращенко написал 7 мая на своей странице в Фейсбуке.

«Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на Евровидение и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны», – написал Геращенко.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая в Международном выставочном центре на Левом берегу. Украину в этом году на «Евровидении» будет представлять группа О.Тorvald с песней Time.

В конкурсе примут участие представители 43 стран, что является рекордным показателем за последние годы. В то же время, представительнице России на «Евровидении» Юлии Самойловой Служба безопасности Украины запретила въезд в страну за концерты в аннексированном Крыму.