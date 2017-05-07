Правительство Нигерии заявило об освобождении из плена «Боко Харам» 82 школьниц-заложниц

Правительство Нигерии заявило, что боевики группировки «Боко Харам» 6 мая отпустили 82 из более 200 школьниц, захваченных в 2014 году. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что освобождения заложниц удалось достичь путем переговоров.

Сообщается, что эти девушки были среди 276 учениц, похищенных в апреле 2014 года связанной с «Аль-Каидой» экстремистской группой. Это произошло в средней школе в населенном пункте Чибок на севере Нигерии.

57 школьниц сбежали из плена через несколько месяцев после похищения. Еще 21 пленницу освободили в октябре 2016 и в январе 2017 года, также еще нескольким заложницам удалось сбежать.

Но даже после последнего освобождения, более 100 учениц до сих пор считаются пропавшими без вести.

Село Чибок является преимущественно христианским, и девушки, которые не были мусульманками, вынуждены принять ислам. Жертвы похищений, некоторые из них в возрасте девяти лет, по сообщениям, были вынуждены вступать в брак с боевиками «Боко Харам».