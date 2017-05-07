В крымских селах силовики устроили рейд по домам крымчан – активистка

В крымских селах Веселое и Морское российские силовики 6 мая устроили рейд по домам крымских татар. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала крымчанка Ленора Дюльбер.

«Визиты были «приурочены» к мерам по профилактике экстремизма, в планах у полицейских было посетить 18 семей крымских татар проживающих в регионе. Полицейские имели при себе опросник, который содержал вопросы типа «В какую мечеть ходите? Ходите ли на кладбище и что там делаете? Все сказанное фиксировалось и оформлялось как объяснения, которые предлагали подписать крымским татарам», – написала активистка.

По ее словам, «в ходе общения также выяснилось, что данная «акция» централизованная и проводится по всему Крыму до 11 мая 2017 года».

Подтверждения этой информации из других источников пока нет, российские силовики эту ситуацию также не комментировали.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».