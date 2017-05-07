В Киеве 7 мая состоится официальная церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Об этом говорится на официальной странице «Евровидения» в Фейсбуке.

Церемонии открытия будет предшествовать торжественное шествие по красной дорожке делегаций 42 стран-участниц песенного конкурса. Как сообщается на официальном сайте «Евровидения» в Киеве, церемония красной дорожки стартует в 17:00 на площади Конституции, перед Мариинским дворцом. По данным организаторов, красная дорожка будет самой длинной в истории этого песенного конкурса – 265 метров.

Ожидается, что прямая телетрансляция начнется с видеообращения президента Украины Петра Порошенко, который поздравит зрителей с официальным открытием «Евровидение-2017» в Украине.

Пройдя по красной дорожке, делегации стран-участниц песенного конкурса отправятся в КВЦ «Парковый», где состоится церемония торжественного открытия «Евровидения-2017».

Раньше в проморолике «Евровидения-2017» показали украинский Крым.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа. После выгрыша украинской исполнительницы, в 2017 году конкурс пройдет в Киеве.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Украину в этом году на «Евровидении» будет представлять группа О.Тorvald с песней Time.

Отмечается, что в конкурсе примут участие представители 43 стран, что является рекордным показателем за последние годы.

В то же время, представительнице России на «Евровидении» Юлии Самойловой Служба безопасности Украины запретила въезд в страну за концерты в аннексированном Крыму.