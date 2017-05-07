Крым получил 111 новых троллейбусов – власти

Крымское предприятие «Крымтроллейбус» получило 111 троллейбусов в рамках программы лизинга. Об этом 7 мая заявил подконтрольный Кремлю заместитель министра транспорта Крыма Александр Рыбак.

«Крымтроллейбусом» наконец-то получены все 111 троллейбусов, в том числе 10 с увеличенным автономным ходом, 17 – с автономным ходом для эксплуатации на городских троллейбусных маршрутах», – заявил Рыбак.

Раньше сообщалось, что в Симферополе запустили два новых троллейбусных маршрута. Перед этим появилась информация, что в городе намерены перевести 25 маршрутов городского транспорта на нерегулируемый тариф.

В феврале российские власти Симферополя просчитывали варианты повышения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте. Цена проезда предположительно должна составить 20 рублей (около 9-10 гривен).