В Симферополе ВАЗ столкнулся с рейсовым автобусом, есть пострадавшие – МЧС

В Симферополе в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ-2106 с рейсовым автобусом «Эталон» пострадали два человека. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

«Водитель автомобиля ВАЗ 21063 при осуществлении левого поворота столкнулся с автобусом, который выезжал со стороны Первой Конной Армии. При ДТП пострадали водитель легкового автомобиля (диагноз: ушиб грудной клетки справа) и его пассажир ( диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом основания черепа, перелом грудной клетки, перелом ключицы справа). Оба доставлены в городскую больницу Симферополя», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе также добавили, что крымские спасатели провели деблокацию пострадавшего из легкового автомобиля.

Накануне сообщалось, что в Симферополе автомобиль «скорой помощи» сбил коляску с годовалым ребенком.

За 2016 год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.