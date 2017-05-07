Россельхознадзор не пропустил в Крым раков и обезьяну

За минувшую неделю в Крым не пустили 289,7 кг продуктов с материковой части Украины, а также живых раков и обезьяну. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«В сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 76,64 кг сала, 91,6 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 59,1 кг мяса птицы, 39,7 кг свинины, 3,1 кг готовой молочной продукции, 8,3 кг рыбной продукции и морепродуктов, 3,8 кг крольчатины, 3,1 кг мяса нутрии, 4,4 кг продукции пчеловодства и меда, 1064 яйца. Кроме того, в Крым пытались ввезти 6 собак, 2 котов, 1 волнистого попугая и 20 живых раков без ветеринарных сопроводительных документов. На полуостров также пытались ввезти зеленую мартышку из неблагополучной по африканской чуме свиней Хмельницкой области Украины», – отметили в пресс-службе.

В российском ведомстве добавили, что продукцию и животных возвратили на территорию материковой Украины.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.