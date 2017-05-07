В Симферополе намерены создать резерв чиновников из числа студентов

В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя заявляют о начале формирования кадрового резерва чиновников из числа студентов 5-6 курсов. Постановление об утверждении положения «О молодежном кадровом резерве» размещено на сайте администрации.

«Молодежный кадровый резерв формируется из студентов 5-6 курсов и студентов заочной формы обучения образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, обучающихся по программам магистратуры и подготовки специалиста», – указано в документе.

Отмечается, что «участник молодежного кадрового резерва должен быть не моложе 18 и не старше 30 лет, иметь российское гражданство, свободно владеть государственным языком, а также знать законодательство России и Крыма о муниципальной службе».

В тексте документа говорится о том, что формирование молодежного кадрового резерва будет проходить путем проведения конкурса. Отбирать кандидатов на включение в резерв будет специальная комиссия. Кандидатов намерены включать в молодежный кадровый резерв на два года.