В Великобритании анонсируют показ фильма об Олеге Сенцове

На Sheffield Doc/Fest в Великобритании анонсируют показ фильма «Процесс» об украинском режиссере Олеге Сенцове. Соответствующая информация размещена на сайте фестиваля.

Сообщается, что показ состоится 10 июня в 15.30 по британскому времени.

«В 2014 году украинского активиста и кинорежиссера Олега Сенцова судили за якобы планирование террористического акта в Крыму. Хотя показания против него были ложными, было ясно, что его дело не получит справедливого суда», – говорится на сайте британского фестиваля.

25 марта 2017 года на фестивале Docudays UA состоялся показ фильма «Процесс» об Олеге Сенцове режиссера Аскольда Курова. Перед показом фильма тоже состоялась акция в поддержку крымчанина. Премьера собрала аншлаг. После этого состоялась дискуссия, в которой помимо режиссера принимала участие сестра Олега Сенцова Наталья Каплан.

В начале апреля фильм «Процесс» вышел в украинский прокат. Картину показали в кинотеатрах Киева, Винницы, Запорожья, Львова, Одессы, Ужгорода и Харькова.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.