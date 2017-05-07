Тысячи афганцев спасаются от боевых действий – Совет по делам беженцев

Тысячи афганцев бегут от боевых действий между афганскими правительственными силами и боевиками «Талибана» в северо-восточной провинции Кундуз после того, как группировка захватила ключевой район после начала весеннего наступления в прошлом месяце. Об этом говорится в сообщении Норвежского совета по делам беженцев 7 мая.

Накануне талибы захватили район Кала-и-Зал западнее города Кундуз. Совет по делам беженцев сообщает, что афганцы также бегут из Ханабадского района.

«Сотни афганских семей в отчаянии спасаются от вооруженного конфликта в провинции Кундуз», – сказала Кейт О'Рурк, директор Норвежского совета по делам беженцев по Афганистану. По ее словам, многие беженцы нашли приют в других семьях, но многие из них вынуждены спать под открытым небом.

«Все вооруженные силы должны уважать международное гуманитарное право, избегать жертв среди гражданского населения и позволять гражданским лицам, которые спасаются, безопасно проезжать», – добавила она.

За последние 18 месяцев боевикам «Талибана» дважды удавалось захватить центр города Кундуз на короткие периоды времени.