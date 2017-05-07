«Евровидение» в Киеве станет торжеством европейских ценностей – Порошенко

Песенный конкурс «Евровидение» в Киеве станет торжеством европейских ценностей, европейского единства и солидарности. Об этом заявил в своем обращении по случаю старта «Евровидения-2017» президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко напомнил, что Украина уже второй раз принимает «Евровидение» у себя.

«Победа Русланы весной 2004 оказалась созвучна с первым проевропейским Майданом. Триумфальное выступление Джамалы прошлой весной в Стокгольме вновь привело «Евровидение» в Киев. Мощная международная поддержка песни «1944» стала знаком солидарности с крымскотатарским народом», – заявил Порошенко.

В своем обращении Петр Порошенко также назвал «глубоко символичным» то, что именно в дни «Евровидения» Совет Евросоюза примет окончательное решение по безвизовому режиму для Украины.

«Запомните эту дату – 11 июня. С этой даты граждане Украины получат возможность без виз путешествовать по странам Европейского Союза. Это – первый весомый результат тех реформ, которые происходят в Украине на протяжении последних трех лет», – добавил Порошенко.

Он пожелал всем украинцам почувствовать себя народными дипломатами в эти дни, когда в Киев приехало столько иностранных гостей.

«Пусть каждый из нас сделает так, чтобы они возвращались домой с как можно лучшими впечатлениями о нашей с вами стране», – резюмировал президент.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа. После выгрыша украинской исполнительницы, в 2017 году конкурс пройдет в Киеве.

Официальная церемония открытия фестиваля в Киеве пройдет 7 мая. Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Украину в этом году на «Евровидении» будет представлять группа О.Тorvald с песней Time.

Отмечается, что в конкурсе примут участие представители 43 стран, что является рекордным показателем за последние годы.

В то же время, представительнице России на «Евровидении» Юлии Самойловой Служба безопасности Украины запретила въезд в страну за концерты в аннексированном Крыму.