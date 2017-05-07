В Севастополе прошла генеральная репетиция военного парада

В Севастополе 7 мая прошла генеральная репетиция военного парада, который состоится 9 мая. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Очевидцы утверждают, что на репетиции парада было немного участников – только военнослужащие воинских частей, курсанты и ученики кадетского корпуса. Отдельно шла колонна артековцев и женщин-военных. Также отмечается, что на репетиции пригнали небольшое количество военной техники: несколько систем залпового огня, артиллерийские установки и военные автомобили.

Зрителями репетиции были в основном местные жители. По их словам, «парад заметно победнел по сравнению с 2014-2015 годами».

Во время мероприятия всем желающим раздавали «георгиевские ленточки». По словам волонтеров, в этом году «георгиевские ленточки» распространять труднее.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.