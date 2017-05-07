Джемилев: «после деоккупации Крым станет не хуже Швейцарии»

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что «после деоккупации Крыма полуостров будет не хуже Швейцарии». Об этом он сообщил украинскому агентству «Укринформ».

«Мы хотим, чтобы Крым был комфортным местом для всех людей всех национальностей. Я думаю, что после возвращения Крыма все будет по-другому, не будет так, как было до оккупации», – заявил Джемилев.

Он утверждает, что необходимо сделать так, «чтобы была восстановлена Крымская республика, а все национальности могли развиваться и не испытывать никаких притеснений».

«В Крыму есть все возможности не быть хуже Швейцарии, это должно быть самое привлекательное место, где люди будут счастливы, где люди будут отдыхать и не будет никаких конфликтов», – добавил Джемилев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».