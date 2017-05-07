В 2017 году 168 учеников школ аннексированного Крыма планируют отправить на отдых в детский лагерь «Артек». Об этом заявила подконтрольная Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова, сообщают «РИА Новости Крым».

«Это пока та квота, которая выделена Министерством образования Российской Федерации для Республики Крым. Мы с глубокой благодарностью относимся непосредственно к самому «Артеку», к министерству образования, прежде всего, потому что абсолютно все горящие путевки, которые есть в МДЦ «Артек», они отдают Крыму. И поэтому эта цифра, 168, будет на несколько порядков выше», – заявила Гончарова.

Раньше член комитета российского Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заявила о намерении отправить девять сирийских детей в детский лагерь «Артек», который находится в аннексированном Крыму.

Лагерь «Артек» был открыт 16 июня 1925 года как детский палаточный лагерь-санаторий Общества Красного Креста РСФСР. После аннексии Крыма Россией весной 2014 года детский центр был переведен на баланс полуострова, а затем стал государственной собственностью России.

12 марта 2015 года правительство России утвердило программу развития «Артека» до 2020 года, предусмотрен капитальный ремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры.