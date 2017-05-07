В Северной Корее задержали гражданина США

Северная Корея заявила 7 мая о задержании еще одного американского гражданина по подозрению в действиях против государства.

Ким Хак Сун, который был задержан 6 мая, работал в Пхеньяне в университете науки и техники, сообщает информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.

«Соответствующие учреждения сейчас проводят детальное расследование его преступлений», – говорится в сообщении.

Ранее северокорейские СМИ сообщали о задержании в конце апреля гражданина США Ким Сан Дока «за враждебные действия».

Аресты проходят на фоне усиления напряженности между Вашингтоном и Пхеньяном вокруг ядерных и ракетных программ Северной Кореи.