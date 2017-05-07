В Украине почтили память летчика Амет-Хана Султана

В Киеве на Майдане Независимости открылась выставка, посвященная украинцам, воевавшим в рядах объединенных наций. Экспозиция приурочена ко Дню памяти и примирения, когда в Украине вспоминают погибших во Второй мировой войне.

Среди 12 героев, которым посвящена выставка, – крымскотатарский летчик Амет-Хан Султан.

«Летчик-ас. Сбил 30 вражеских самолетов один на один и еще 19 в групповых боях. Дважды Герой Советского Союза. С гордостью открыто называл себя крымским татарином», – говорится в открытке об Амет-Хане Султане.

«Во время торжеств ко Дню памяти и примирения 8 мая вспоминаем, что украинцы воевали против нацистов в составе семи армий – в Красной армии, Украинской повстанческой армии, Войске польском, Французских, Британских, Канадских вооруженных силах и армии США. Памяти 12 героев и героинь с сегодняшнего дня на Майдане для каждого – выставка памяти вклада каждого и всех вместе в тогдашней битве», – сообщает в Фейсбуке Украинский институт национальной памяти.

Амет-Хан Султан родился 20 октября 1920 года в Алупке. Отец – лакец (родом из аула Цовкра-1 в Дагестане), мать – крымская татарка. По родителям Амет-Хана считают своим национальным героем как в Дагестане, так и крымские татары. Амет-Хан Султан совершил 603 боевых вылета, сбил лично 30 и в составе группы 19 самолетов люфтваффе (воздушные силы нацистской Германии – КР). За время летной работы пилот освоил около 100 типов летательных аппаратов, его налет составил 4237 часов. Погиб 1 февраля 1971 года при выполнении испытательного полета на летающей лаборатории Ту-16. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Его именем назван международный аэропорт в столице Дагестана – Махачкале.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом, посвященные Второй мировой войне.