В Киеве началась церемония открытия «Евровидения-2017» (трансляция)

В Киеве началась официальная церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

Делегации 42 стран-участниц песенного конкурса должны пройти по красной дорожке.

Как сообщается на официальном сайте «Евровидения» в Киеве, церемония красной дорожки стартует на площади Конституции, перед Мариинским дворцом. По данным организаторов, красная дорожка будет самой длинной в истории этого песенного конкурса – 265 метров.

После церемонии красной дорожки делегации стран-участниц песенного конкурса отправятся в КВЦ «Парковый», где разместилась одна из трех официальных локаций конкурса – «Евроклуб». Там и состоится церемония торжественного открытия «Евровидения-2017» с символическим подъемом флагов стран-участниц на двух воздушных шарах.

Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая на официальной сцене «Евровидения-2017» в Международном выставочном центре в Киеве. Украину в этом году на «Евровидении» будет представлять группа О.Тorvald с песней Time.