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Новости

Папа Римский критикует название крупнейшей неядерной бомбы

Папа Римский Франциск раскритиковал наименование крупнейшей неядерной американской бомбы, которую военные неформально называют «матерью всех бомб». Франциск сказал, что материнство не должно быть связано со смертельным оружием.

Выступая в субботу перед студентами, папа Римский сказал, что ему стало «стыдно», когда он услышал это название.

«Мать дает жизнь, а она (бомба – КР) дает смерть, и мы называем это устройство матерью. Что происходит?» – спросил Франциск.

Военно-воздушные силы США в прошлом месяце сбросили такую бомбу, которая официально называется GBU-43/B MOAB, на востоке Афганистана на боевиков группировки «Исламское государство». Название «мать всех бомб» широко использовалось в сообщениях об этом бомбовом ударе.

Критика со стороны папы Франциска прозвучала накануне его встречи с президентом США Дональдом Трампом, запланированной на 24 мая.

Название «мать всех бомб» (англ. Mother of All Bombs) возникло как полушутливая псевдорасшифровка аббревиатуры из ее названия MOAB (Massive Ordnance Air Blast – тяжелый боеприпас для воздушного взрыва).

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