В Ялте во время празднования Хыдырлез произошел пожар – СМИ

В Ялте во время празднования традиционного крымскотатарского праздника Хыдырлез 7 мая произошел пожар в отеле «Вилла Елена».

Как сообщают крымские СМИ, загорание произошло около 13.00. Люди, праздновавшие Хыдырлез на набережной города, заметили столб дыма в нескольких сотнях метров от установленной сцены.

Корпус загоревшегося отеля находится практически напротив здания ялтинского горуправления МВД России, отмечается в сообщении.

В данный момент пожар ликвидирован. О причинах возгорания и о пострадавших во время происшествия пока не сообщают.

На ялтинской набережной 7 мая прошел концерт, посвященный традиционному крымскотатарскому празднику Хыдырлез.

На сцене с танцами и песнями выступили местные коллективы, а в павильоне напротив предлагали примерить традиционные наряды и сфотографироваться. Также ялтинцев угощали шашлыками и пловом.

Отмечается, что в некоторых крымских городах подконтрольные Кремлю власти не разрешили проводить праздник отдельно от общекрымского, который состоялся 6 мая возле Бахчисарая.

Хыдырлез – один из самых больших праздников у тюркских народов, празднование которого в XIX веке длилось три дня. Отмечается 6 мая как день, в который пророки Хидр (аль-Хидр) и Ильяс (Илья) встретились на земле. В обрядах прослеживаются черты древней скотоводческой традиции.

После аннексии Крыма представители Меджлиса крымскотатарского народа отказались принимать участие в празднованиях крымского Хыдырлез. Воздержаться от таких празднований они также призывали и своих соотечественников на полуострове.