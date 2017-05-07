Выборы во Франции: на 12:00 явка избирателей во втором туре была ниже, чем в первом

Явка избирателей во втором туре президентских выборов во Франции по состоянию на 12:00 по местному времени составила 28,23%, сообщает МВД страны.

Явка оказалась несколько ниже, чем в первом туре. Две недели назад к этому же времени уже проголосовали 28,54% избирателей.

Такая ситуация возникла впервые за долгие годы, обычно во втором туре голосование проходит более активно.

Кандидат в президенты Франции, центрист Эммануэль Макрон проголосовал в ходе второго тура президентских выборов. Вместе с женой он прибыл на избирательный участок, расположенный в мэрии курортного города Ле-Туке в департаменте Па-де-Кале в северо-западной части Франции.

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен также проголосовала на выборах президента Франции, на которых она является одним из двух кандидатов. Ле Пен, как и в первом туре, пришла на избирательный участок небольшого города Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале, где она внесена в избирательные списки.

Избирательные участки в континентальной части Франции открылись в 8:00 по местному времени, голосование завершится в 20:00. К этому времени обнародование любых прогнозов или частичных результатов запрещено. Опросы показали, что накануне 7 мая 18% французских избирателей еще не определились.

Президент Франции избирается на пятилетний срок. Право на голосование имеют почти 48 миллионов избирателей. Ожидается, что явка будет высокой, поскольку в первом туре в голосовании приняли участие 77,8% избирателей.