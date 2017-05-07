На Приморском пляже в Ялте спасателями станут серферы

В курортном сезоне 2017 года в Ялте на Приморском пляже планируется запустить новый формат спасения на воде. Об этом сообщил сотрудник Приморского пляжа Павел Пузырев в комментарии «Новости Крыма».

По его информации, два спасателя на досках для сапсерфинга будут постоянно в течение дня находиться в море напротив каждой из двух карт пляжа и контролировать ситуацию на воде. Как ожидается, в случае необходимости они смогут в течение нескольких секунд оказаться возле утопающего.

«В Крыму такого опыта пока еще нигде нет, зато его очень широко используют в Израиле. Мы хотим на собственном примере показать, как это удобно и эффективно. Возможно, все крымские пляжи смогут взять это себе на вооружение», – отметил он.

Ранее сообщалось, что крымские спасатели проверили готовность 25 пляжей полуострова к курортному сезону.

Перед этим водолазы «Крым-Спас» осуществляли обследование дна прибрежной территории в целях обеспечения безопасного купания на Массандровском пляже Ялты.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что прогнозирует в 2017 году приезд в Крым около 6 млн туристов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».