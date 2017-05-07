Явка во втором туре выборов во Франции на 17:00 составляет 65,30%

Министерство внутренних дел Франции сообщает, что по состоянию на 17:00 по местному времени явка избирателей во втором туре президентских выборов составляет 65,30%.

По данным ведомства, по состоянию на 12:00 явка избирателей была 28,23%.

Кандидатами в президенты Франции являются центрист Эммануэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Центрист Эммануэль Макрон агитировал за проевропейскую платформу, тогда как крайняя правая Марин Ле Пен исповедует антииммиграционную политику, хочет, чтобы Франция вышла из ЕС и отказалась от валюты евро.

Макрон лидирует в опросах общественного мнения с первого тура президентских выборов, состоявшихся 23 апреля. Согласно последним опросам от 5 мая, Макрон опережает соперницу с 62% против 38% у Ле Пен.

Избирательные участки в континентальной части Франции открылись в 8:00 по местному времени, голосование завершится в 20:00. К этому времени обнародование любых прогнозов или частичных результатов запрещено. Опросы показали, что накануне 7 мая 18% французских избирателей еще не определились.

Президент Франции избирается на пятилетний срок. Право на голосование имеют почти 48 миллионов избирателей. Ожидается, что явка будет высокой, поскольку в первом туре в голосовании приняли участие 77,8% избирателей.