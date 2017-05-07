Отношения Германии с Израилем слишком важны, чтобы начинать противостояние – Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер стремится оставить в прошлом недавнюю напряженность в отношениях с Израилем, заявив, что связи между двумя странами очень важны, чтобы начинать противостояние.

«Нам не нужны новые правила, и мы не должны накладывать никаких ограничений» в отношении того, с какими общественными организациями мы можем встречаться. Об этом Штайнмайер сказал после встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином 7 мая.

Визит Штайнмайера происходит на фоне дипломатического скандала, возникшего между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

25 апреля Нетаньяху отменил встречу с Габриэлем после того, как глава МИД Германии встретился с представителями правозащитных групп, которые критикуют израильское правительство.

Штайнмайер не планирует встреч ни с одной группой. Он планирует 7 мая встретиться с Нетаньяху.

Подобные недоразумения возникали и в прошлом между иностранными чиновниками и израильским правительством.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Израиле с четырехдневным визитом.