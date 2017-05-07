В Керчи появится аллея, посвященная героям Второй мировой войны

В микрорайоне Эльтиген в Керчи появится аллея в честь 147 героев Советского Союза, освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны. На ней планируют высадить именные саженцы деревьев. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Керченского горсовета.

«В нынешнем году в Керчи День победы отметят уникальной акцией – открытием Аллеи Героев в рамках празднования 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В честь 147 героев Советского Союза, воинов-освободителей города-героя Керчи от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов будут высажены именные саженцы деревьев», – говорится в сообщении.

Отмечается, что высаженные деревья образуют форму пятиконечной звезды. Открытие состоится в понедельник, 8 мая.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.