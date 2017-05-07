В «Газпроме» заявляют о начале строительства газопровода «Турецкий поток»

Российская компания «Газпром» заявляет о начале строительства газопровода «Турецкий поток».

Как сообщают в компании, работа стартовала у российского побережья, работы проводит судно Audacia компании Allseas, а строительство газопровода в глубоководной части моря будет вести трубоукладочное судно Pioneering Spirit.

«Сегодня мы приступили к практическому этапу реализации проекта «Турецкий поток» – морского заложения газопровода. Проект реализуется строго по плану, и к концу 2019 года наши турецкие и европейские потребители получат новый надежный маршрут для импорта российского газа», – приведены в сообщении слова руководителя «Газпрома» Алексея Миллера.

В октябре прошлого года Россия и Турция подписали соглашение о реализации проекта газопровода «Турецкий поток». Ранее глава российского «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что соглашение предусматривает строительство двух ниток магистрального трубопровода по дну Черного моря. По его словам, две нити должны быть построены к декабрю 2019 года.

Некоторые комментаторы называли проект «Турецкого потока», который имеет главной целью обойти Украину, политическим блефом России, которому не было экономического обоснования – в частности, из-за значительного снижения мировых цен на энергоносители, поиски странами ЕС альтернативных российских источников газа и из-за отсутствия ожидаемого финансирования от ожидаемых западных участников проекта.