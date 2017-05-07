Выборы во Франции: большинство избирателей проголосовало за Эммануэля Макрона – первые данные

Французский политик-центрист Эммануэль Макрон становится победителем второго, финального тура президентских выборов. За него проголосовало большинство французских избирателей – 65,1 процента, свидетельствуют первые оценки результатов голосования.

Его соперница, лидер праворадикальной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен набрала, по этим данным, 34,9 процентов голосов, что также является рекордным результатом для французских политиков-националистов.

В отличие от предыдущих выборов, где во втором туре традиционно увеличивалось количество участников голосований, на нынешних выборах аж 25,3 процента французского электората воздержались от голосования.

Общее количество избирателей Франции составляет 47,5 миллиона человек.

Эммануэль Макрон – французский политик, бывший министр экономики и промышленности при президентстве Франсуа Олланда. Экономист, инвестиционный банкир. 23 апреля 2017 в первом туре выборов президента Франции Макрон занял первое место с результатом 24,1 процента голосов.

Центрист Эммануэль Макрон в течение своей избирательной кампании агитировал за проевропейскую платформу, тогда как крайне правый кандидат Марин Ле Пен исповедовала антииммиграционную политику и обещала, что Франция в случае ее избрания выйдет из ЕС и откажется от единой европейской валюты евро.

Как ожидается, внешняя политика Эммануэля Макрона в значительной мере будет продолжением курса, определенного нынешним президентом Франции Франсуа Олландом.

Президент Франции избирается на пятилетний срок.