В Саках выложили «георгиевскую ленточку» из цветов

В Саках на главной улице выложили цветочную клумбу в виде «георгиевской ленточки» к российскому Дню победы. Об этом сообщает пресс-служба МБУ городского хозяйства города.

«В преддверии великого праздника – Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1951-1945 годов – главную улицу города на пересечении с площадью Революции традиционно украсила цветочная «георгиевская лента», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для создания клумбы рабочими высажено около 400 цветов черной петунии и бархатцев.

Ранее сообщалось, что российские муниципальные службы Ялты украсили город «георгиевскими ленточками».

24 апреля на главной площади и центральных улицах Ялты активисты развернули деятельность в рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Символические ленты раздавали жителям и гостям города. Организатором мероприятия выступил местный «Городской подростково-молодежный центр», акцию активно поддерживает и молодежь города

Такие же акции проходили и в других городах аннексированного Крыма.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.