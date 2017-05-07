В Азербайджане арестовали группу людей, подозреваемых в передаче секретных данных Армении

В Азербайджане заявляют об аресте группы солдат и гражданских лиц, подозреваемых в передаче секретной военной информации Армении.

В совместном заявлении генерального прокурора страны, Министерства обороны и Министерства внутренних дел сказано, что начато «предварительное расследование» по уголовному делу о государственной измене против группы.

«Группа военнослужащих и гражданских лиц, участвовавших в заговоре с разведкой противника, была арестована», – говорится в заявлении.

Количество арестованных не сообщается.

В заявлении указывается, что подозреваемые были идентифицированы в ходе расследования провокаций якобы запланированных армянскими силами в Тертерском районе Азербайджана.