В Крыму решили приватизировать Севастопольский судоремонтный завод

Севастопольское предприятие «13 судоремонтный завод», которое подчиняется Министерству обороны соседней России, решили передать Объединенной судостроительной корпорации.

Как сообщил «РИА Крым» главный инженер предприятия Александр Юрьев, в данный момент идет согласование указа российского президента о приватизации предприятия.

После акционирования и передачи ОСК завод сможет получать финансирование по государственным программам, начать процесс модернизации и перевооружения фондов. Предприятие дополнительно будет привлекаться и к гражданскому судоремонту и судостроению, сообщает Юрьев.

По его информации, на полную модернизацию завода потребуется ориентировочно 5,5-8 миллиардов рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».