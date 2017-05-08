Радио Крым.Реалии. В Крыму больше не фестивалят

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о фестивальных событиях лета 2017 года в Крыму и на материковой Украине. Что готовят крымские фестивали, которые покинули полуостров? Смогла ли Одесская область заменить Крым в прошлом году? Приедут ли на анонсированные фестивали в Крым иностранные артисты после введения санкций за выступление на полуострове?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с президентом Koktebel Jazz Festival Лилией Млинарич.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.