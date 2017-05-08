Эммануэль Макрон избран новым президентом Франции

Кандидат на пост президента Франции от политического движения En Marche! («Вперед!») Эммануэль Макрон после подсчета почти всех бюллетеней получил поддержку 66,06% из примерно 47 миллионов избирателей. Такие результаты 8 мая обнародовала избирательная комиссия Франции. Представительница крайне правых Марин Ле Пен получила вдвое меньшую поддержку избирателей.

Все основные экзит-полы ранее также прогнозировали Макрону не менее 65% голосов. После того, как результаты голосования стали очевидными, 39-летний политик обратился к нации.

«Французские женщины, французские мужчины, мои дорогие соотечественники, за границей и дома. После долгого демократического противостояния вы решили довериться мне, и я хочу выразить свою глубокую благодарность. Это большая честь, и это огромная ответственность. Я хочу сказать вам спасибо. Мою благодарность выражаю всем, кто голосовал за меня и поддерживал меня. Я не забуду вас. Я приложу все мои заботы и энергию, чтобы быть достойным вашего доверия», – заявил Эммануэль Макрон.

Он также пообещал укрепить отношения Франции с Европой. Победа Макрона развеяла опасения многих европейских политиков относительно единства Евросоюза, вызванные решением Великобритании покинуть ЕС.