В России разрешили ввозить яхты в Крым без пошлин и налогов

С апреля 2017 года в аннексированный Крым и Севастополь российские власти разрешили ввозить яхты без уплаты пошлин и налогов. Такое решение было озвучено в конце апреля на совещании с участием заместителя министра транспорта России Виктором Олерски, капитанами портов, представителями пограничной и таможенной служб. Об этом сообщает пресс-служба Федерации парусного спорта аннексированного Крыма.

«На совещании было озвучено решение о том, что с апреля 2017 года в отношении Крыма и Севастополя вступает в силу решение об отмене уплаты пошлин и налогов при ввозе любых яхт в республику, при их регистрации в соответствующем реестре. Более того, на полуостров можно будет ввозить яхты, возрастом и более 15-ти лет, что не допустимо на остальной части России!» – заявил подконтрольный Кремлю президент Федерации парусного спорта Крыма Алексей Андруцкий.

Кроме этого, по словам Андруцкого, для заходящих в порты Крыма и Севастополя иностранных плавстредств облегчат процедуры оформления.

«Ранее чтобы зайти в наш порт, капитан судна должен был за четыре часа сообщить администрации, что он собирается швартоваться, уже скоро это можно будет сделать по факту, заходя в порт», – сказал Андруцкий.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства.

В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова. Официально Кабинет министров Украины исключил крымские порты из перечня открытых для иностранных судов в мае 2015 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».