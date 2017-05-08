Партия Меркель показала высокий результат на местных выборах в Германии

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель, Христианско-демократический союз, показала высокий результат на местных выборах в северной Германии. Этот результат, как считают аналитики, свидетельствует о повышении шансов Меркель на общенациональных выборах 24 сентября.

Экзит-полы, проведенные после выборов в небольшой земле Шлезвиг-Гольштейн 7 мая, показали, что ХДС получила поддержку более 32% избирателей, а левоцентристская Социал-демократическая партия – почти 27%.

Этот результат является регрессом для главного оппонента Меркель, социал-демократа Мартина Шульца. Его партия руководила регионом с 2012 года в коалиции с «зелеными» и еще одной политической силой. «Мы все ожидали лучшего результата», – признал Шульц.

Партия «Альтернатива для Германии», которая занимает антииммигрантские и пророссийские позиции, преодолела барьер в 5%, это означает, что она теперь представлена в 12 из 16 региональных парламентов Германии. Остальные партии заявили, что они не будут сотрудничать с «Альтернативой для Германии» в составе любой коалиции.

Намного большая земля Северный Рейн-Вестфалия будет избирать свой парламент 14 мая, по опросам, ведущие партии могут показать близкие результаты.