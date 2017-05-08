В Эстонии начались масштабные учения НАТО «Весенний шторм – 2017». Об этом сообщают на сайте Министерства обороны Эстонии. В учениях на севере и северо-востоке страны будут участвовать около 9 тысяч человек. Более 2 тысяч из них – иностранные военнослужащие. Учения продлятся более двух недель и закончатся 25 мая.

Североатлантический союз укрепил свое присутствие на востоке Европы после российской аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. В этом году подразделения НАТО во главе с Германией, Канадой и Великобританией будут развернуты в Литве, Латвии и Эстонии.

При этом в командовании Североатлантического союза назвали развертывания оборонительными и соразмерными. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что военный союз не намерен изолировать Россию. По его словам, речь идет лишь о «надежном сдерживании».