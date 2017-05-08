Силовики избили моего сына и увезли в неизвестном направлении – глава Судакского меджлиса

Во время обыска в доме у председателя Судакского районного меджлиса Ильвера Аметова 8 мая силовики избили его сына и увезли его в неизвестном направлении. Об этом сам Ильвер Аметов рассказал в комментарии Крым.Реалии.

«У меня дома музей этнографический и оружия очень много, начиная со средних веков и по сей день. Они в музее провели обыск, все перевернули. Сына старшего избили, надели наручники и увезли, куда – не знаю, сказали, что вечером позвонят», – сказал Аметов.

Утром 8 мая глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев на своей странице в Фейсбуке написал, что у председателя Судакского районного меджлиса Ильвера Аметова проводят обыск.

«Очевидно, новая волна репрессий по отношению к членам Меджлиса», – написал Смедляев.

В декабре 2015 года российские силовики также проводили обыск в доме главы Судакского районного меджлиса Ильвера Аметова.

Комментариев подконтрольных России силовых ведомств Крыма по поводу обысков и задержания пока нет.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».