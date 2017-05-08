Представители коренных народов в ООН поддержали крымских татар

Участники 16-го постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов, который проходил в Нью-Йорке с 24 апреля по 5 мая, организовали акцию в поддержку крымских татар, которых преследуют по политическим мотивам в аннексированном Крыму.

В опубликованном «Крымскотатарским ресурсным центром» видео, представители коренных народов высказываются поддержу крымскотатарского народа с табличкой в руках «Free Crimean Tatar political prisoners» (свободу крымским татарам – политическим заключенным – КР).

В рамках постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке 24 апреля прошло мероприятие, посвященное аннексированному Крыму и крымским татарам.

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата. Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».