В Афганистане подтверждают гибель одного из главарей «Исламского государства»

В Афганистане в ходе операции афганских и американских военных был убит лидер местной ячейки экстремистской группировки «Исламское государство» Абдул Хасиб, сообщают представители властей обоих государств. Таким образом 7 мая они подтвердили неофициальные сообщения, которые появивились еще 28 апреля.

По сообщению, операцию провели в прошлом месяце в восточной провинции Нангархар.

По данным военных США и Афганистана, Хасиб был организатором многочисленных нападений боевиков, в том числе атаки на госпиталь афганских вооруженных сил в Кабуле в начале марта, в результате которой погибли десятки людей.

Информацию о гибели Хасиба, который стал главой исламистов в прошлом году после гибели своего предшественника Хафиза Саида в результате авиаудара США, подтвердил также президент Афганистана Ашраф Гани. В заявлении, опубликованном поздно вечером 7 мая, указано, что Хасиб был убит 10 дней назад, но «правительство хотело проверить сообщение и быть уверенным в его гибели» перед тем, как объявлять это публично.

В середине апреля США впервые применили мощную неядерную авиационную бомбу в провинции Нангархар, где американские силы воюют против связанных с «Исламской государством» боевиков. По данным военных, в результате этого погибли 94 боевика.