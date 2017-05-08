На административной границе с аннексированным Крымом сотрудники главного управления Службы безопасности Украины задержали бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба СБУ.

Как рассказали в ведомстве, задержание произошло на контрольном пункте въезда/выезда «Чонгар».

«Правоохранители установили, что бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины в 2014 году перешел на сторону врага. Он находился во всеукраинском розыске за совершение уголовного преступления с признаками ст. 408 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина нелегально въехал на территорию материковой Украины к родственникам, задержали его на пункте пропуска «Чонгар», когда он пытался вернуться в Крым.

В ноябре 2015 года Оболонский районный суд Киева приговорил к 7 годам лишения свободы с лишением воинского звания бывшего старшего матроса, который служил в одной из воинских частей ВМС ВСУ на территории Крыма и перешел на сторону российской армии.

20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом в «буферной зоне» рядом с пропускным пунктом «Чонгар» задержали Максима Одинцова и Александра Баранова. СБУ заявляет, что оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую, чем нарушили 2 статьи Уголовного кодекса Украины – совершили госизмену и дезертирство.

Процесс по «делу крымских дезертиров» начался в Киеве 7 февраля.

Сами задержанные во время заседаний суда заявили, что являются гражданами России.

Минобороны России считает Одинцова и Баранова своими военными и заявляет, что украинские спецслужбы незаконно их выкрали.

Сразу после аннексии Крыма Россией, в апреле 2014 года в Минобороны Украины сообщали о том, что на материковую часть Украины выехали 3197 военнослужащих и членов их семей.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».