Черноморский флот России пополнили противодиверсионными катерами

Черноморский флот соседней России пополнили противодиверсионными катерами П-415 и П-425 проекта «Раптор». Об этом 8 мая рассказал российский начальник отдела информационного обеспечения российского Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев, сообщает «РИА Крым».

«В Севастополе торжественно подняты Андреевские Военно-морские флаги на двух новейших противодиверсионных катерах П-415 и П-425 проекта «Раптор». Катера официально вошли в состав Черноморского флота и приступили к выполнению задач», – сказал Трухачев.

Он добавил, что с приемом новых катеров их количество в составе соединения охраны водного района Крымской военно-морской базы увеличилось до восьми.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.