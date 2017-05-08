Европейские и американские артисты не поедут в Крым – президент Koktebel Jazz Festival

Непризнание мировым сообществом нынешнего статуса Крыма влияет на проведение фестивалей на полуострове. Зарубежные артисты охотнее едут на крымские фестивали, которые после аннексии переехали на материковую часть Украины, чем на те, которые проводят на территории полуострова. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказала президент Koktebel Jazz Festival Лилия Млинарич.

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«Мы достаточно много поработали со всеми западным агентами, с которыми мы работали, которые нам привозили музыкантов, чтобы объяснить правила въезда и то, как попасть на наш фестиваль. Европейские агенты, и американские особенно, они были предупреждены Госдепом, я об этом знаю, они очень аккуратно смотрят, куда же они едут, и они еще готовы ехать в Москву и Питер, но не готовы ехать в Крым», – сказала она.

О проблемах с приглашением в аннексированный Крым американских и европейских исполнителей в августе 2016 года заявлял президент фестиваля Koktebel Jazz Party, российский телеведущий Дмитрий Киселев. По его словам, оргкомитет фестиваля в 2016 году не анонсировал состав участников после того, как американский исполнитель Артуро Сандовал получил предупреждение из Госдепа США. Немецкая группа De Phazz «также подверглась давлению со стороны властей своей страны», и в Крым не приехала.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».