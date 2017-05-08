В Крыму планируют 9 мая провести финал кубка по футболу

Финальный матч кубка сезона-2016/17 Крымского футбольного союза (КФС) – футбольной организацией, которая работает в аннексированном Россией Крыму – состоится 9 мая. В нем сыграют ФК «Евпатория» и «Крымтеплица» из Молодежного (Симферопольский район). Об этом сообщают на сайте КФС.

«В финальном матче Кубка Крымского футбольного союза сезона-2016/17 сыграют ФК «Евпатория» и ФК «Крымтеплица» из Молодежного Симферопольского района. Финал состоится 9 мая 2017 года в Симферополе на стадионе «Фиолент» (бульвар Франко, 30). Начало игры в 16 часов. Вход – свободный», – сказано в сообщении.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году был создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.

С августа 2016 года была возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.