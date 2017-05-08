Симферопольские власти попросили горожан не мусорить на 9 мая

Подконтрольный Кремлю глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев попросил жителей города не мусорить на улицах 9 мая на российский праздник День победы. Об этом 8 мая сообщают «Новости Крыма».

«В этом году в нашем городе ожидается много гостей, поэтому необходимо, чтобы город выглядел достойно. Я призываю всех горожан к взаимному уважению. Чистота города зависит, прежде всего, от нас самих», – сказал Бахарев.

Российский глава города рассказал, что Симферополь готов ко Дню победы.

«Наш город полностью готов к проведению столь масштабного мероприятия. Я рекомендую всем нашим жителям посетить праздничный парад в День Победы», – добавил он.

В России 9 мая отмечается День победы, который считают праздником победы Красной армии и народов Советских Социалистических Республик над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.