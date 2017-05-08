Koktebel Jazz Festival в четвертый раз пройдет на материке

Фестиваль Koktebel Jazz Festival в 2017 году будет проходить на четырех сценических площадках на материковой Украине, а его участниками, помимо известных музыкантов, станут молодые украинские и зарубежные исполнители. Откроется мероприятие 24 августа большим марафоном украинской музыки. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщила президент Koktebel Jazz Festival Лилия Млинарич.

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«Мы хотим вспомнить, кто начинал какие-то проекты на сцене «Джаз Коктебеля». В частности, Катя Чили. Она выступала дважды – в 2007 и 2012 году. Каждый раз это было возвращение. И нам очень хочется, при том что она стала очень популярной, и она очень хочет показать что-то новое. Нам очень нравится, что вернется ManSound. В 2005 году они выступали на сцене «Джаз Коктебель» и сейчас готовят специальную программу», – сказала она.

Помимо этого, по словам Млинарич, запланировано проведение большого европейского дня, где будут представлены как новые исполнители, так и «звезды», имена которых пока не разглашают, поскольку ведутся переговоры об их участии в фестивале. Подтвердили свое участие в фестивале Asian Dub Foundation и Shantel.

После российской аннексии Крыма фестиваль Koktebel Jazz Festival проводится на материковой части Украины, вдали от крымского поселка Коктебель. В этом году фестиваль пройдет в 15-й раз.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».