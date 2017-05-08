В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что Россия скрывает обстоятельства столкновения военного корабля «Лиман» с грузовым судном в Черном море близ Стамбула в конце апреля. Об этом идет речь в сообщении ведомства на Фейсбуке.

Как говорится в сообщении, по распространенной ранее российскими СМИ информации, инцидент произошел из-за сложных погодных условий, но это не соответствует действительности.

«Такая версия российской пропаганды направлена на недопущение снижения имиджа Военно-Морской Флота России и развенчания мифа о непобедимости и боеспособности российских вооруженных сил, считает украинская разведка», – отмчают в управлении.

В ведомстве добавили, что средний разведывательный корабль «Лиман» прошел модернизацию и был переоборудован новейшими разведывательными и навигационными средствами. Причиной затопления там считают «непрофессионализм и халатность экипажа корабля».

27 апреля сообщалось о столкновении российского военного корабля с грузовым судном в Черном море близ Стамбула. СМИ сообщали, что российский корабль затонул после столкновения, но всех 78 членов экипажа удалось спасти. Команда другого судна – «Ашот-7», которое перевозило скот и шло под флагом африканского государства – тоже не пострадала.