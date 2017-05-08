Путин в поздравлении Макрону заявил о готовности к «конструктивному сотрудничеству»

Президент России Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с избранием на пост президента Франции и выразил готовность к «конструктивному сотрудничеству» по двусторонним и глобальным вопросам, сообщает 8 мая пресс-служба Кремля.

«Граждане Франции доверили Вам возглавить страну в непростой для Европы и для всего мирового сообщества период. Нарастание угроз терроризма и воинствующего экстремизма сопровождается эскалацией локальных конфликтов и дестабилизацией целых регионов. В этих условиях особенно важно преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности», – говорится в поздравительной телеграмме Путина, которую публикует его пресс-служба.

После первого тура выборов во Франции Макрон обвинял Россию во вмешательстве в его кампанию из-за кибернападений и отказывался предоставить аккредитацию российским медиа RT и Sputnik, обвинив их в публикации фейковых новостей.

Москва отвергла обвинения во вмешательстве в выборы, как ранее уже делала с похожими обвинениями со стороны Берлина и Вашингтона.

Незадолго до выборов, 24 марта, российский лидер принимал в Кремле соперницу Макрона Марин Ле Пен, которая призвала к снятию санкций ЕС против России, введенных в ответ на аннексию Крыма.

Согласно подсчету почти всех бюллетеней, Макрон становится победителем президентских выборов во Франции, набирая 66,06% голосов избирателей.

Представительница крайне правых Марин Ле Пен получила вдвое меньшую поддержку избирателей.

Президент Франции избирается на пять лет. Как ожидается, Макрон примет присягу 14 мая.