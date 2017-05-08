Глава Пентагона: «зоны деэскалации» в Сирии вызывают вопросы у США

Предложенные Россией «зоны деэскалации» в Сирии вызывают вопросы у США, заявил американский министр обороны Джеймс Маттис. По его словам, американским военным известно только общее расположение этих зон, а данных о четких границах еще нет. В настоящее время в Пентагоне детально изучают план, чтобы понять, будет ли он эффективным, подчеркнул Маттис.

«Кто будет гарантировать, что эти зоны безопасны? Кто подпишется под этим? Кто конкретно должен находиться вне их? Все эти детали должны быть выяснены», – сказал Маттис.

Россия, Турция и Иран, посредники на сирийских мирных переговорах в Казахстане, подписали меморандум о зонах безопасности в Сирии 4 мая. Меморандум предусматривает установление четырех «зон деэскалации» в разных частях Сирии, где в результате 6-летней войны между силами правительства президента Башара Асада и повстанцами погибли около 400 тысяч человек.

В то же время план не включает районы, контролируемые боевиками экстремистской группировки «Исламское государство», что дает возможность США и их союзникам продолжать кампанию по восстановлению контроля над захваченными исламистами территориями.

США не являются частью соглашения, а сирийское правительство и представители оппозиции не подписали документ. В то же время министр иностранных дел Сирии Валид Аль-Муаллем 8 мая заявил, что Дамаск будет придерживаться положений соглашения, если это будут делать представители повстанцев.

Сирийская вооруженная оппозиция 4 мая отвергла план России по созданию в Сирии зон безопасности, назвав это угрозой для целостности страны, отметив также, что не признает Иран гарантом безопасности никакого плана о прекращении огня.