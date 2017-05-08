Севастопольские власти надеются на 25 тысяч человек на шествии «Бессмертного полка»

Подконтрольные Кремлю власти Севастополя рассчитывают, что 9 мая на акцию-шествие «Бессмертный полк» придет 25 тысяч человек. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«К всероссийской акции могут присоединиться все желающие, имея при себе портреты родных и близких людей, трудившихся и воевавших в годы Великой Отечественной войны. Планируется, что в этом году в шествии примут участие около 25 тысяч человек», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что формирование колонны «Бессмертного полка» будет проходить 9 мая с 09.30 на пешеходной зоне улицы Ленина у памятника «Мужеству, стойкости, верности комсомольской».

В России 9 мая отмечается День победы, которые считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.